Exhorta gobernador a alcaldes a conformar una alianza por la salud y trabajar como una verdadera red en la materia “La mejor estrategia para mejorar la calidad de vida de la población, es prevenir; una decisión tomada a tiempo, puede salvar una vida”: Omar Fayad. Estado | Estado 0 Comentarios Omar Fayad habló no de dar soluciones fáciles o de promesas que no se pueden cumplir, sino de la importancia que tiene la conjunción de los ayuntamientos en la Red. Pachuca, Hgo. , 31 de octubre de 2016.- En el marco de la Renovación del Consejo Directivo de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, el gobernador del estado, Omar Fayad, llamó a los presidentes municipales a formar una verdadera alianza por la salud, “un sólo frente para atender el esquema de prevención de la salud, porque si lo logramos, si tenemos esa visión, podremos entonces llevar a cabo una atención menos costosa, ahorrar esfuerzos y salvar vidas”, afirmó. En el evento, en el que se eligió la nueva mesa directiva para el periodo 2016 – 2020, y que presidirá el Dr. Mario Hugo Olvera Montes, el mandatario manifestó convencido, que la salud debe ser una verdadera preocupación; objeto de trabajo cotidiano de todos las autoridades; y una suma de esfuerzos que lleve a encontrar las respuestas en este tema tan importante para la población. Omar Fayad habló no de dar soluciones fáciles o de promesas que no se pueden cumplir, sino de la importancia que tiene la conjunción de los ayuntamientos en la Red, como el orden de gobierno más cercano a la gente, ya que la suma de esfuerzos ofrecerá respuesta a las necesidades de la población y poder atender los grandes retos en el tema, señaló. Destacó que este trabajo permitirá abatir los índices que preocupan y ocupan en la salud, y puso como ejemplo el de muerte materno infantil, conminando a las 77 alcaldesas y acaldes presentes, a apoyar los trabajos de detección en sus comunidades, a ubicar a las personas que deben atenderse, a las mujeres que requieren seguimiento en el embarazo, en alimentación y en la aportación del ácido fólico, entre otras acciones. Hoy la gran preocupación de todos, acotó el gobernador, debe ser cómo acercamos el médico a la casa y mencionó al respecto el programa que en la Ciudad de México estableció el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, proponiendo para ello reforzar las acciones por la prevención, por la información y por la promoción de la salud, como un ejercicio personal. Omar Fayad manifestó también su preocupación por aquellos casos que requieren de una atención inmediata y remota, por lo que puso al servicio de los presidentes municipales el equipo de ambulancias y el transporte aéreo para atender los casos de emergencia, y así evitar muertes o agravamientos de enfermedades que con atención oportuna pueden solventarse, como fue el caso de un niño en Tianguistengo. “Por la intervención del presidente municipal en esta última situación mencionada, y que se comunicó con nosotros, fue que pudimos atender al menor. Una decisión bien tomada y rápida puede salvar una vida”, y reiteró el llamado a trabajar como una verdadera Red de atención. “Hoy contamos con el apoyo del gobierno federal, hemos encontrado eco y apoyo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y a ello podemos sumar el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada uno de sus delegados, y contribuir así a modificar esos indicadores y con ello, modificar las condiciones de vida de la gente. Así estaremos cumpliendo la misión para la que fuimos elegidos, el atender las necesidades de la gente”, aseguró categórico. Finalmente, el mandatario refirió que se dará un puntual seguimiento a los recursos destinados a la Salud para que sean ejercidos con transparencia; el tema, mencionó, requiere de un manejo integral, “donde todo, aportemos, donde las opiniones cuenten y así podamos contribuir a que Hidalgo crezca mejor, a tener un mejor lugar para vivir y el lugar donde todas y todos veamos que nuestros hijos viven con salud y en paz”. En su momento, Adriana Standford Camargo, directora nacional de Evidencias en Salud, del sector Salud federal, refirió la importancia que para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y para el secretario, Dr. José Narro, tiene la salud de los mexicanos, por lo que se mostró complacida con la renovación del Consejo en Hidalgo y su inclusión en la Red Mexicana de Municipios por la Salud; ello permitirá, refirió, alinear las acciones de prevención y promoción de la salud federal a las políticas públicas estatales y municipales. La suma de esfuerzos, expresó la funcionaria del sector salud federal, generará sinergias y potencializará efectos positivos en la salud, permitiendo construir un México sano, incluyente, próspero, que garantice el derecho a salud y el bienestar de todos los mexicanos. Por su parte, el Secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, señaló que uno de los objetivos centrales y que debe ocupar el mayor de los esfuerzos es la salud de los hidalguenses, por lo que se siguen sentando las bases para que ningún habitante, en ninguna región del estado, quede sin acceso a estos servicios. De igual manera explicó que es de gran importancia diseñar y atender políticas públicas eficaces e integrales, que brinden a las y los pobladores mejores condiciones de vida sin distingos de clase, sin colores, sin diferencias, porque la salud es un derecho universal. “Hablar de municipios saludables es una estrategia que busca involucrar a las autoridades municipales y a los ciudadanos en generar acciones específicas de la promoción y la prevención de salud, para propiciar condiciones idóneas para una vida sana”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vivienda digna para quienes menos tienen Unidades hospitalarias celebran un año más de brindar atención médica La 4ª Expo de los Pueblos Indígenas crece para recibir a más productores apoyados por la CDI Congreso del Estado, analizará iniciativas de Ley de Ingresos de los ayuntamientos La prevención es la mejor política contra las enfermedades: Juan Manuel Carreras