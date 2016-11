​Presentan alumnos de la UNAM documental “Teteyotes Dioses de ​piedra” en Yahualica Yahualica, Hgo.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM) presentaron un documental ya que durante el mes de mayo realizaron una investigación en diversos puntos del municipio. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Los estudiantes de la UNAM presentaron el documental y al mismo tiempo llevan a cabo otra investigación. Como se recordará, los estudiantes de la UNAM estuvieron cinco días en la cabecera municipal, recabando información referente a historias que se han conservado a lo largo de los años de forma oral, así como las diferentes costumbres y tradiciones que son únicas en el municipio, ya que como parte de la historia, Yahualica fue un gran centro ceremonial, por ello existen varios vestigios arqueológicos y algunos de ellos se encuentro en el museo comunitario. Visitaron lugares como Xochitlán, lugar en donde existen vestigios arqueológicos; también a la pirámide que se ubica en la comunidad de Tlalchiyahualica, así como a la localidad de Tepetitla para estudiar una pieza que presuntamente se encuentra “embrujada”, en Mecatlán donde se ubican algunos “monolitos” y finalmente recorrieron el lugar conocido como el Balcón. Después de la investigación realizada presentaron el documental que trata sobre las relaciones cosmopolíticas entre humanos y no humanos, enfocado al tema de las piezas arqueológicas que son conservadas como vivientes y no como meros objetos. Además de presentar el documental, los estudiantes están hora investigando sobre las festividades de Xantolo con el objetivo de ampliar el universo de discurso académico y contribuir al conocimiento sobre Yahualica y la región Huasteca. Finalmente los alumnos de la máxima casa de estudios el país, Jaime Díaz Díaz, Ana Somohano, Antonio Jaramillo, Reveriano Sierra e Iván Pérez, dijeron estar felices por visitar nuevamente Yahualica y de compartir su historia, de aprender de las costumbres y tradiciones de la gente maravillosa que lo habita. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Destrozan plantas de café y se robaron los granos Delegados dan a conocer prioridades en sus localidades Familia de Santa Teresa sufrió espectacular accidente Analiza alcalde y vecinos Temas de agua potable y sistema de drenaje Ex policías piden ser reinstalados