Destrozan plantas de café y se robaron los granos Habitante de la cabecera municipal ya denunció el hecho ante el juez conciliador y procederá legalmente contra el responsable ante el Ministerio Público. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios De esta forma quedaron las plantas de café que fueron destrozadas. Pie 2 Personal de la presidencia y policías municipales llevaron a cabo la inspección del lugar. Yahualica, Hgo.- Habitante de la cabecera municipal denunció ante el juzgado conciliador que robaron granos de café, así como el que varias plantas fueron destrozadas en un predio conocido como Tlaxico, hechos que sucedieron el pasado fin de semana. De acuerdo a la declaración que dio a conocer José Pérez Aquino ante el juez conciliador, acudió al terreno de su papá para llevar a cabo el corte de granos de café, pero su sorpresa fue que alrededor de 60 plantas se encontraban completamente destrozadas y sin los granos, motivo por el cual evidenció que habían sido cosechadas por manos anónimas. Fue así que acudió a interponer su querella por el supuesto robo del que fue objeto, sobre todo que la producción y cosecha es uno de los principales ingresos que tiene su papá para subsistir. Fue el conciliador municipal, acompañado de dos elementos de la dirección de Seguridad pública que acudieron a verificar la situación en que se encontraba el terreno afectado, constatando la veracidad de lo informado por los afectados. Por otro lado, se dio a conocer que los vecinos afectados interpondrían la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la ciudad de Huejutla, sobre todo que tienen indicios de quien pudo haber sido la persona que ingresó a su terreno y realizó los destrozos. Lamentaron la actitud de este vecino, presunto responsable, ya que no tiene el derecho de andar ingresando a un terreno particular y sin decir más llevarse lo que no es él. Finalmente serán los agentes de investigación que lleven a cabo las pesquisas necesarias y con ello dar con el paradero del autor intelectual del robo.