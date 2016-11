UNFPA y CONAPO invitan a participar en concurso de dibujo vs la No Violencia Chapulhuacán, Hgo.- Con el fin de promover la No Violencia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), invitan a participar en la Convocatoria del XXIII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2016 “En México luchamos por el respeto, Convivencia libre de violencia”. Chapulhuacán | Chapulhuacan 0 Comentarios