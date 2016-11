En cabecera es donde menos pagan el agua

En entrevista, el alcalde señaló que en los próximos días se tendrá una reunión con las personas que se capacitó para dar el mantenimiento a los distintos sistemas de abastecimiento de agua potable, en el que se tratará el tema principalmente del pago correspondiente.

“Estanos conscientes de que no se le puede cobrar a la población por un servicio que no tienen, sin embargo, también es responsabilidad de cada uno de los usuarios, que somos todos, el otorgar el pago significativo, recordemos que cada sistema requiere cada determinado tiempo un mantenimiento para mantenerlo en óptimas condiciones y que si este no se paga, hay desperfectos en el mismo, que deriva la falta del líquido, por lo que debemos hay que ser responsables, la cuota no es alta, es significativa y para un beneficio en común.