revelan conductores que no se respetan semáforos

Destacaron que la referida confluencia es sumamente peligrosa, ya que por las inmediaciones de la Carretera Federal México-Tampico hay una maraña de semáforos que posiblemente enajenen a los conductores, lo cual, aclararon, puede ser sólo una suposición. Pero lo que sí es cierto, porque lo hemos observado –subrayaron-, es que son chóferes de vehículos que se desplazan por la calle Melchor Ocampo, generalmente taxistas y de rutas de Veracruz los que no respetan las luces de los semáforos. Asimismo, comentaron que su advertencia podría parecer innecesaria, pero hay ruleteros locales que aunado a no respetar los señalamientos cruzan a exceso de velocidad, lo cual podría ocasionar un accidente de funestas consecuencias. Para finalizar, exhortaron al director de Tránsito Municipal, José Luis Andrade Martínez, que no vaya a “tapar el pozo después de ahogado el niño”, como se expresa coloquialmente, y designe más vigilancia en la referida confluencia.