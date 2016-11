Mujer atacada por serpiente venenosa

Detallaron que fue la noche del pasado lunes, cuando les informaron que una mujer al estar llevando acabo el acarreo de leña, la mordió el mencionado reptil del tipo mahuaquite, de tal suerte que al percatarse del incidente sus familiares solicitaron de inmediato la ayuda de una camioneta particular para que la trasladara a un médico particular de la cabecera municipal, sin embargo el galeno les indicó que no tenía la vacuna antivípera.

Más tarde la mujer fue trasladada al nosocomio ya mencionado para que fuera atendida, mencionando que de acuerdo al parte médico su vida está fuera de peligro.

La fémina afectada se llama Rosaura Martínez Castro, de 38 años de edad.