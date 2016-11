2 Aulas de la UASLP pendientes de construcción por falta de recurso Al no contar con el recurso federal, quedarán pendientes de edificarse dos aulas en la universidad Ante la necesidad que existe en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la construcción de dos aulas más debido al número existente de alumnado, estas quedarán pendientes de edificarse, al no contar el recurso federal, en tanto se siguen con las gestiones para poder seguir creciendo en infraestructura para beneficio de los próximos profesionistas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Ante el gran número de estudiantes son necesarias más aulas, dos de ellas han quedado pendientes de construirse debido a que no hay recurso. Marco Antonio Pérez Orta coordinador Académico de la región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Tamazunchale dijo “estamos en la espera de que se libere el recurso para poder dar continuidad a las gestiones que se tienen para la construcción de dos aulas más, ya que la institución carece de más áreas por el aumento de alumnado que se tiene, además se prevé que el siguiente ciclo escolar ingresen más alumnos que en éste”. Indicó el académico “seguimos trabajando de la mano con la presidenta de la Universidad con el fin de gestionar apoyos como lo son becas para los alumnos, con el fin de que continúen con sus estudios superiores y no dejen truncados una gran oportunidad de crecimiento”. Agregó “se seguirá tocando puertas para que el recurso llegue a esta Universidad y poder seguir dando mejor infraestructura al plantel educativo que tiene cientos de alumnos en sus cuatro carreras distintas, atendiendo la Huasteca Sur, esta unidad académica hace grandes esfuerzos por dar una calidad educativa de primer nivel, ya que la UASLP está posicionada en el país como una de las mejores, por ello nuestro esfuerzo por tener mejores profesionistas y gente que haga un cambio en sus municipios, recordando que tenemos alumnado de Tampacán, Matlapa, San Martín y hasta del estado de Hidalgo, no bajamos la guardia, estamos buscando nuevas mejoras que ayuden a los alumnos a ser mejores personas”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Denuncia Rodrigo Sánchez persecución y hostigamiento policíaco municipal En plazoleta de Guadalupe existen locales acaparados Comerciantes de flores aún siguen con sus ventas “Xantolo” buen motivo de preservar la cultura Próximamente primer torneo regional de ajedrez: INMUDE