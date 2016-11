Es necesario un tianguis por temporadas festivas Refieren los comerciantes que sería una buena opción para evitar que la gente tenga que trasladarse a otros municipios para adquirir la flor. Chilcuautla, Hgo.- Para la celebración del día de muertos que se llevó a cabo el 1 y 2 de Noviembre, diferentes productores floristas colocaron en la plaza principal de Chilcuautla sus puestos en donde se dedicaron a realizar la venta de flor de cempasúchil y mano de león, mismos que estarán hasta este día 03 de este mes, en donde se esperan buenas ventas. Chilcuautla | Chilcuautla 0 Comentarios Comerciantes piden que se organicen las ventas con productores locales. En una entrevista con el señor Octavio Martínez, comerciante de flor de temporada comentó, “el espacio que tenemos está bien porque está céntrico, sin embargo considero que deberíamos tener un espacio especial para realizar nuestras ventas en donde no solo se venda flor, sino que se incluyan a vendedores que se dediquen a la elaboración de pan, personas que vendan artículos de temporada que en estas fechas son muy solicitados como son las veladoras, los cirios, las calaveritas de azúcar y chocolate, papel picado, inciensos, entre otros artículos”. “Es necesario un espacio no solo para ayudar a los comerciantes, sino a la misma población, ya que si tenemos un lugar dedicado a vender productos de temporada, ayudamos con la derrama económica del municipio y así los clientes no tienen que viajar hasta Ixmiquilpan por productos que no encuentran aquí, ojalá que en los próximos años se organicen con productores del municipio y se les incluya para llevar a cabo un pequeño tianguis dedicado a fechas especiales”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exposición de Catrinas y eventos culturales Realizan trámite de Licencias de manejo Caminata conmemorando el mes de la lucha contra el Cáncer de mama Biblioteca recibe apoyos XI Festival de la Guitarra Clásica