Comerciantes de flores aún siguen con sus ventas

Hasta el día de ayer todavía se podían ver estas flores en venta, aunque ya en menos cantidad, y el caso es no perderle mucho, expresan vendedores. Después de pasar los días de venta de flores, algunos comerciantes aún se encuentran en el jardín con sus puestos instalados, ya no es mucho el producto, pero todavía hay, y “es mejor ofrecerlo que perderle”, argumentaron algunos vendedores. Una de las vendedoras, de nombre francisca “N”, manifestó “si se vendieron, pero aun nos quedaron algunas, ya que en este año hubo en abundancia, y pues algunos las vendieron más rápido y otros no, pero aun continuamos aquí, ya que es mejor ofrecerla a dejar que se nos eche a perder más, y así ganar un poquito más, además de eso, algunas personas las compran después, ya que baja un poco en precio y les sirve para semilla para el siguiente año, tal vez algunos comerciantes trajimos más mercancía, y por esa razón no se nos ha terminado”.