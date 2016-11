Denuncia Rodrigo Sánchez persecución y hostigamiento policíaco municipal Acusa al director de la policía municipal de perseguirlo con operativos policíacos y advierte que habrá de interponer una denuncia penal y ante derechos humanos Acusando que existe una persecución en su contra por parte del director de Seguridad Pública Municipal, Rodrigo Sánchez Flores denunció públicamente que ha sido víctima de acoso a través de operativos policíacos y hasta militares orquestados por dicho jefe policíaco, que derivó incluso en una confrontación el pasado martes por la noche en la delegación de Chapulhuacanito, en donde le advirtió que interpondrá una denuncia por daño moral ante la Procuraduría de Justicia y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Rodrigo Sánchez Flores, ex candidato a la presidencia municipal En una rueda de prensa convocada por Sánchez Flores, manifestó que el pasado 30 de octubre al salir de su domicilio en la colonia XEW, aproximadamente a las 09:30, se topó con un retén colocado por fuerzas federales para realizar una revisión a la camioneta que conducía, así como otra más que lo acompañaba, ante un presunto reporte de personas armadas a bordo de vehículos similares. Aclaró Rodrigo que los elementos federales en todo momento se condujeron con respeto, y tras culminar con la revisión no encontraron nada que lo incriminara, por lo que lo dejaron seguir su camino, sin embargo afirma tener información de que dicho operativo fue solicitado por la policía municipal. Así mismo asegura que no fue el único operativo, ya que por la noche del día 1 de noviembre al asistir a visitar familiares en la delegación de Chapulhuacanito al dirigirse a su camioneta se encontró con otro dispositivo de policías municipales esperándolo, encabezado por Marco Antonio Pérez Sánchez director de la policía municipal, por lo que decidió encararlo y preguntarle de que se trataba, y porque lo estaba revisando, a lo que le respondió que quería saber que escondía. Explicó que la discusión se prolongó debido a que no le daba razones válidas para los operativos en su contra, por lo que advirtió que habría de interponer una denuncia tanto pública como legal, por el acoso que asegura ha estado sufriendo al grado que su familia se encuentra ya traumatizada psicológicamente y el solo ver una patrulla los pone en alerta al pensar que los van a detener. Señala que no son los únicos casos ya que refiere el pasado 11 de agosto entraron cuatro patrullas de la policía municipal a su casa afirmando que había reportes de disparos, sin embargo asegura que se trataba de las fiestas patronales de la colonia XEW y detonaron fuegos pirotécnicos. Aseguró que esta es la peor administración en cuanto a seguridad se refiere ya que no se había vivido un clima de inseguridad con el actual desde que llegó Marco Antonio Pérez, por lo que responsabiliza de lo que le pueda pasar a él, o a su familia, así como su equipo político y a personas cercanas. Garantizó que puede mostrar pruebas de sus ingresos y de la familia Sánchez Rivera, tanto propiedades como los negocios con los que cuenta como es la constructora, señalando que los 33 meses en prisión no fueron fáciles pero que al haber comprobado su inocencia, no lo van a detener con este tipo de actos ya que mantiene su proyecto político hacia el 2018, indicando que tiene temor de que en uno de tantos operativos le puedan “sembrar” algo para poder incriminarlo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 2 Aulas de la UASLP pendientes de construcción por falta de recurso En plazoleta de Guadalupe existen locales acaparados Comerciantes de flores aún siguen con sus ventas “Xantolo” buen motivo de preservar la cultura Próximamente primer torneo regional de ajedrez: INMUDE