Con gran éxito concluyeron las actividades en la cabecera municipal, obteniendo una gran asistencia al concurso de comparsas a donde acudieron como cada año representantes de diferentes municipios, dejando un buen sabor de boca en la gente que acudió incluso de otros lugares del país y del mundo ya que hasta turistas de otros países acudieron. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale Previamente se realizó la demostración del tamal, el cual fue cambiado por la nueva dirigencia de la CANACO por una muestra, por lo que se convirtió en una gran tamaliza ya que la gente se arremolinó para poder conseguir los más que pudieran, aunque quizá lo más relevante del evento fue el reencuentro del presidente municipal Baldemar Orta López con el ex aspirante a la presidencia municipal Odilón González, quien reveló ya anteriormente haber tenido acercamientos con el alcalde, pese a que en su momento vivieron una rivalidad por obtener la candidatura que finalmente se entregó a Orta López a través de la alianza partidista. En esta ocasión aunque la figura de la presidenta de la CANACO Rosario Castillo Hernández, sirvió como nexo en común, Odilón representa un proyecto alterno a la CANACO, en donde se encuentran integrados empresarios de la localidad, el cual pertenece a una franquicia que ya existe en otros estados del país, y se denominan capítulos, en donde todos buscan ayudarse entre sí, consumiendo los productos y servicios unos de otros. En este nuevo proyecto que apenas habrá de tomar protesta y presentado, se encuentra Rodrigo Sánchez Flores, quien por cierto ayer convocó a los medios de comunicación para denunciar públicamente que se ha convertido en blanco de una persecución por parte del director de la policía municipal, señalando directamente al director de la corporación Marco Antonio Pérez Sánchez. La situación sin embargo parece remontarse a tiempo atrás debido a la cercanía del jefe policíaco con funcionarios de alto nivel del gobierno de Fernando Toranzo Fernández, de quien fue parte del equipo de seguridad y posteriormente del ex secretario de gobierno Cándido Ochoa, a quienes Rodrigo responsabiliza de su persecución. Sin embargo no escapa el señalamiento hacia la administración municipal por ser la autoridad de quien depende en este momento, alimentado por la rivalidad política que existe entre ambos políticos y el interés de Sánchez Flores de buscar nuevamente la oportunidad de contender a través de su grupo político con el que se encuentra operando. Lo que no se puede negar al menos, es que el índice delictivo se ha incrementado considerablemente de un tiempo a la fecha y coincide con el cambio policiaco, quizá por la falta de efectividad en las estrategias que han golpeado incluso a personas cercanas a la administración municipal y el tema se encuentra ya en cabildo en donde los propios regidores le han pedido cuentas al director, además de la movilización de vecinos del sector San José que se encuentra en alerta contra los delincuentes por cuenta propia.