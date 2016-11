Apreciaciones A la basura irán a parar los millones de pesos que, desde la administración de Rómulo Garza se destinaron a través de recursos del SUBSEMUN en la compra de videocámaras de vigilancia ya que, por la falta de mantenimiento o porque fueron equipos que no cumplieron con la norma en materia de calidad se averiaron. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La aplicación de los recursos del SUBSEMUN siempre han sido criticados, pero fue en el anterior trienio cuando se dudó que se aplicaran de manera correcta cuando la enlace en Valles fue Eva Carolina Ramírez misma que mantiene un proceso en su contra por falsificación de firmas. Por lo pronto, las 29 videocámaras que ya tenía el municipio no sirven y repararlas sale igual de caro que comprar unas nuevas por lo cual, la actual administración adquirirá 10 nuevos equipos con una inversión de 3 MDP del programa FORTASEG antes SUBSEMUN pero podría volver a repetirse la misma problemática ya que, ese fondo de subsidio del gobierno federal, no contempla montos para que el Municipio le de mantenimiento a las cámaras sino que tiene que debe hacerlo la misma comuna con dinero propio. Quienes no quitan el dedo del renglón y no dejan tranquilo al ex alcalde Juan José Ortiz Azuara para que les cumpla, son los propietarios de talleres mecánicos ya que, el dos veces presidente municipal en el 2012, cuando anduvo en campaña, les prometió que los ayudaría para concretar un proyecto al que denominaron Megatalleres y que les conseguiría un terreno en la zona industrial. A 4 años de ello, las 30 personas que conforman ese proyecto siguen insistiendo a Ortiz Azuara les cumpla esa promesa que les hizo y aunque ha sido cambiada la idea de lo que tenían en mente, esperan que con el apoyo de la regidora Elizabeth González les pueda el Gobierno del Estado donar un predio en algún punto de la ciudad aprovechando que el ex alcalde es director de la Promotora del Estado. Este lunes el titular de la Comisión Estatal del Agua Jesús Medina visitó de manera discreta ciudad Valles y realizó una visita al Parque Industrial junto con el director de la DAPAS Edgardo González. Y es que como se recordará, el gobernador Juan Manuel Carreras había anunciado hace unos meses que dicha zona contaría con todos los servicios para que las empresas interesadas se pudieran instalar. Edgardo González anunció que se firmará un convenio para que sea la DAPAS la encargada de la manipulación de los desechos que se generen en el sitio pero además se vio el tema de la falta de drenaje y de agua dado que no en toda el área se cuenta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones