Por miedo abuelitos no denuncian al DIF maltrato y robo de su dinero Sólo 2 denuncias se han recibido en este año donde se pide intervención del DIF por robo a abuelitos del beneficio de 65 y mas Por miedo a que ya no los sigan apoyando y dando alojamiento, personas de la tercera edad no denuncian y ratifican ante el Sistema Municipal DIF que son víctimas por sus propios familiares de maltrato o de robo de su dinero del programa de asistencia social "65 y Más". Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Por amenazas de la misma familia y por querer seguir teniendo el mínimo de apoyo de la misma, al final se retractan de denunciar. Lo anterior lo externo Eulalia Castilla Perales directora de Atención al Adulto Mayor en Valles quien manifestó que en este 2016 recibió dos denuncias de ese tipo en donde vecinas de la zona urbana pidieron la intervención del DIF ya que dos ancianos estaban en esas circunstancias. "Se hace la investigación de la denuncia que en su momento llega coordinado con DIF se va a Trabajo Social y se hace la visita pero resulta que cuando llegan al domicilio y platican con el adulto mayor dice que es mentira, que a él no lo maltratan ni lo tienen encerrado, que tampoco le cobran su pensión y que él se gasta el dinero en lo que él quiere y entonces no podemos no actuar ante el abuso que pueda haber en contra del abuelo" dijo la funcionaria. Agregó que quizá por amenazas de la misma familia y por querer seguir teniendo el mínimo de apoyo de la misma, al final se retractan de denunciar. El programa de "65 y Más" de la SEDESOL, ayuda a los adultos mayores con un monto aproximado de 550 pesos mensuales y el pago es bimestral sin embargo las quejas de vecinos aducen que las familias sea hijos o nietos, cobran ese apoyo apropiándose de la tarjeta bancaria y no le entregan nada al abuelito o bien una mínima cantidad. Este martes, adultos mayores junto con Eulalia Castilla participaron en el concurso de altares que organizó la Dirección de Cultura del Municipio en la Plaza Principal de la ciudad.