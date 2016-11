Conductores molestos por parquímetro en día de muertos

Martin Cruz, automovilista vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, quien se encontraba de compras en la zona centro, en tono molesto señaló que los trabajadores de los parquímetros se encontraban “cazando” vehículos que no tenían el ticket de pago, agregando que momentos antes había discutido con uno de ellos, indicando que en su caso pensaba que por tratarse de un día festivo los parquímetros no estaban en funcionamiento, pero no era así.

Manifestó que él como muchos otros creyeron que este 2 de Noviembre no se cobraría, pero el empleado de Iberparking le explicó que este día no se trataba de un feriado oficial, por lo que dijo faltó difusión por parte de alguna autoridad o de la misma empresa encargada de los estacionómetros de que este día de muertos los aparatos estarían en funcionamiento, y no darse cuenta cuando ya tenían colocada la “araña” y debían de pagar la sanción para el retiro de la misma.