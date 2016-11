Universidad Intercultural concursó en descripción de altar de muertos

El Lic. Luis Manuel Figueroa Vázquez, Director de la Universidad, señaló que en este evento participaron en dos categorías: “Estudiantes No Hablantes de la Lengua Tének”, que fueron Luis Roberto Estrada Huerta, Daniela Aguilar Torres, Ana Karen Hernández Martínez y Guillermo Martínez Sevilla. Y los “Estudiantes Hablantes de la Lengua Tének”: Beatriz Contreras Cruz, Marisol Hernández Bernardo, Eugenio Saúl Hernández Martínez, Kenia Judith Hernández Martínez, Alejandra Hernández Reséndiz, Raúl Vicente Hernández, Antonio Hernández Martínez, José de Jesús Reyes Borjas y Claudia Pérez Hernández. Explicó que la docente responsable de este evento fue la Lic. Yohana A. Martínez Martínez, quien detalló que en la categoría No Hablante, los participantes dieron una reseña introductoria del significado de las fiestas de Xantolo, los días en que se celebra y las formas de festejo. En categoría Hablante los concursantes dieron la explicación de los elementos que integran el altar de muertos así como su significado. El jurado de esta actividad, estuvo conformado por la docente de Educación Indígena, Martha Hernández Márquez y el Lic. Eliseo Hernández Gaspar, responsable de Enlace de Fortalecimiento Comunitario de Prospera en la Zona Huasteca, quienes escucharon detenidamente a cada uno de los participantes, otorgando el primer lugar en la categoría “Estudiantes Hablantes de la Lengua Tének” a Kenia Judith Hernández Martínez del primer semestre de la Licenciatura en Informática Administrativa y en la categoría “Estudiantes No Hablantes de la Lengua Tének” a Ana Karen Hernández Martínez del primer semestre de la Licenciatura en Derecho. El Lic. Figueroa Vázquez, señaló que es una actividad que promueve la preservación de la lengua indígena Tének, principalmente entre el alumnado hablante y el no hablante, con el propósito de continuar con las estrategias de su conservación dentro y fuera del plantel, ya que es una riqueza de nuestro país.