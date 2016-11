Maestra de Tanchanaco es denunciada por faltista

Dicha problemática se registra en la Escuela Telesecundaria Manuel José Othón en donde según los señalamientos de los de primer grado, la maestra Alma Lilia Martínez Pereira no asiste dar clases, “falta dos o tres días por semana y siempre llega tarde y desde que llego no ha asistido la semana completa” señalaron. “Es el primer grado, donde más necesitan de la atención de la maestra porque están aprendiendo a leer y escribir” comentaron. Pero además la molestia fue porque al faltar y buscar cumplir con el objetivo de trabajo que marca el proyecto, les sobre carga de tarea y trabajos a los menores “y así no van a aprender nada al final” indicaron Por ello piden a las autoridades correspondientes que tomen en cuenta la situación “no queremos que la corran, simplemente que pidan que sea disciplinada que sea puntual pero sobre todo que no falte” puntualizaron.