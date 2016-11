Colocaron pancartas en la Plaza Principal

Las cartulinas contenían mensajes como: “No me caben los muertos en el altar Señor Presidente”, “En México todos los días son Día de Muertos” y también recordaron la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa hace más de dos años, la Matanza de Acteal cuando el hoy presidente era gobernador del estado de México y la Matanza de Tlatelolco ocurrida en el siglo pasado. En otra pancarta más “Valles Despierta” mostró su desacuerdo contra la técnica del fracking, la cual según algunas organizaciones, las empresas privadas con el permiso del Gobierno Federal extraerán recursos naturales en la huasteca como el gas pero afectarán seriamente los ríos, el suelo y en general el medio ambiente. “Para los que se nos fueron de manera injusta, para los que se nos fueron antes de tiempo, para los que nos arrebataron de las manos y no sabemos si siguen aquí o en el más allá, por los muertos y desaparecidos, los honramos y damos luz en su camino, les damos lucha acá para que su memoria no muera en vano, para buscar justicia y hacer de este lugar un lugar digno para vivir. ¡En memoria de los caídos por los crímenes de estado! ¡Por justicia y porque no olvidamos! Somos Valles Despierta” expresaron a través de la página en Facebook de ese movimiento.