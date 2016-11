Por no acreditar exámenes de control y confianza dan de baja a más policías  

Elia Rodríguez Lucero, Oficial Mayor del Ayuntamiento, señaló que esta última quincena más elementos de la policía municipal fueron dados de baja, una vez que se entregaron los resultados de los exámenes de control, “son algunos que ya estaban no se la antigüedad de cada uno, algunos son alomejor nuevos, otros dicen que llegaron de fuera también; a todos les están aplicando pero como estamos mandando por partes, porque cuesta algo el examen, entonces eso nos significa un movimiento más de gasto”, señaló. Agregó, que el número de bajas podría rondar los 60 elementos pero como se dan en grupos pequeños y se reponen lo más rápido posible, no se ve afectada la vigilancia, señalando que a estos se les liquida conforme a derecho y los montos son variables de acuerdo a la antigüedad que tienen dentro de la corporación, movimientos que están contemplados dentro del presupuesto. Señaló, que en ningún momento se está recontratando a personas que sean ex policías y que tengan algún antecedente de no haber aprobado los exámenes de control, siendo la corporación la directamente encargada de seleccionar al personal de nuevo ingreso.