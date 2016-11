Realizó el IMSS jornada de vasectomía en Ciudad Valles Un total de 160 vasectomías son las que ha realizado el Seguro Social en esta jornada médica Desde este jueves y hoy viernes, la Unidad de Medicina Familiar Número 3 del IMSS llevó a cabo la jornada sin bisturí de vasectomía en hombres con especialistas de la capital potosina así como de El Naranjo para derechohabientes como no derechohabientes. Ciudad Valles 0 Comentarios “Son procedimientos sin bisturí, el paciente entra caminando y se va caminando, dura 40 minutos, se deja en observación en 30 minutos y se da de alta en comparación con el método de la mujer que es la salpingoclasia, en la cual se tiene que hospitalizar, ponerle anestesia o raquia” expresó Luis Fernando Pérez Arteaga director de la UMF 3 del IMSS y abundó que en total se tenían programas 30 intervenciones en los dos días y en total a la fecha acumulan 160 vasectomías. Dicha jornada dijo, tiene como fin de que el varón participe mucho más en la salud reproductiva y aclaró que la vasectomía no afecta la sexualidad del sujeto sino que es una leyenda urbana que existe pero que es falso. “Generalmente tenemos esa idiosincrasia de decir ‘que se cuide la mujer’ pero estas campañas son para invitar al hombre para que también participe en la salud reproductiva” añadió. Por su parte el médico especialista Juan Carlos Gándara explicó que el varón que se practique la vasectomía deberá de seguir un tratamiento y acudir a revisión por seis meses después para verificar vía laboratorio que su semen ya no tenga espermatozoides. Lo anterior lo expresó ya que la operación de vasectomía puede fallar y tiene una eficacia del 99%. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA