Ratas muertas generan pestilencia en comandancia insoportable hasta para los elementos policiacos Elementos de Protección Civil fumigaron la plaga y extrajeron los cadáveres putrefactos Debido a una plaga de ratas que existen en las instalaciones de la dirección de seguridad pública, tránsito municipal y Protección Civil Municipal, se realizó una fumigación para exterminar dichos animales rastreros, lo que provocó que algunos murieran en lugares ocultos generando una pestilencia que se volvía insoportable para los propios elementos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Personal de Protección Civil realizó una búsqueda de los cadáveres de las ratas Al respecto el director de Protección Civil, Eliseo Morales, explicó que de manera continua realizan limpieza del área donde se encuentra dicho departamento ya que se ha detectado la presencia de ratas que pueden dañar el equipo que se almacena en ese lugar y que se requiere para atender situaciones de emergencia. Por lo que se llevó a cabo una fumigación para exterminar la plaga solo que estas fallecieron en lugares poco accesibles para el personal por lo que no se lograban ubicar y no se podían sacar, lo que provocó que se generara malos olores que se volvieron insoportables obligando a realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar los cadáveres en descomposición. El director señaló que el problema con las ratas es que no se encuentran en una sola área sino que se mueven por la parte de abajo en todas las áreas y aunque las exterminen en un lado regresan nuevamente, por lo que se ordenó trasladar las cuerdas y otros accesorios a otra bodega.