Apreciaciones En Tancanhuitz tras la renuncia presentada por parte del tesorero Miguel Sánchez Sánchez, el cabildo tuvo que sesionar para la elección del nuevo tesorero, presentándose como propuesta Aurelio Labastida, el cual sin embargo no fue electo ante el cargo que actualmente desempeña como contralor municipal en la misma administración municipal, pero además otra de las propuestas era como ya se esperaba, el cuñado de la presidenta del DIF y la tercer propuesta fue Cristina Hernández, la cual fue electa ante el conocimiento, preparación y todo lo que demanda la Contraloría Superior del Estado, pero sobre todo, ya cuenta con el conocimiento de cómo están actualmente las arcas municipales, ya que durante la presente administración ha colaborado en el departamento de tesorería que actualmente se encontrara a su cargo, pero además cuenta con la experiencia de haber colaborado durante la administración de José Guadalupe Aguilar, como auxiliar de contabilidad en la coordinación de desarrollo social.

En este sentido no todos los colaboradores quedaron conformes con la elección de la titular, ya que algunos buscaban que el poder quedara en manos del cuñado de la presidenta del DIF, con el propósito de quedar bien con ella, sin embargo no esperaban que fueran los regidores quienes en su mayoría determinaran que ganara la propuesta femenina, ya que se impuso los conocimientos y experiencia. En Axtla de Terrazas la falta de confianza en quien se supone debería de ser su apoyoel alcalde Julio César Hernández Recéndiz, generó que el día de ayer durante una reunión sostenida entre los directores, el edil solicitara los teléfonos celulares a todos los colaboradores, esto aun cuando lo minimizo era para que pusieran atención, se deriva de la filtración de información que algunos han hecho. En Tampamolon, la delincuencia no respeta y es que durante la semana pasada se registro el robo al templo cristiano del lugar, de donde extrajeron un ventilador, por lo cual se interpuso una demanda penal en contra de quien o quienes resulten responsables, ya que no es la primera vez que se habían tenido incidentes en el lugar, sobre todo porque se habían presentado indicios que fueron reportados a la dirección de seguridad pública y transito municipal que no hicieron nada por vigilar el lugar.