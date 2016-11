Apreciaciones Llegó noviembre y con él los procesos electorales que se habrán de vivir en dos de los partidos políticos con mayor presencia en el municipio, Acción Nacional, y el Revolucionario Institucional, en el primero ya se encuentran en campaña interna con dos figuras que buscan ser dirigentes del comité municipal. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En el caso de Amus Hernández, se sigue percibiendo la mano del comité directivo estatal, sin embargo también es una figura que cuenta con presencia entre la militancia panista de las comunidades y de la cabecera municipal al observarla con mayor sencillez, pero el hecho de ser de Tezapotla, además de ser también una ventaja se convierte a la vez en un obstáculo por la lejanía de la cabecera lo que limita la atención continua. En el caso de Simitrio Rivera, parece confiar en el respaldo que tiene de los regidores panistas Jesús Castro y Diana Torres, así como parte del equipo con el que trabajó en la campaña electoral de Toño Costa que mantienen una mayor presencia entre la militancia, con el que buscará obtener el respaldo. Mientras que en el PRI la cuenta regresiva también está corriendo para la liberación de la convocatoria, con el total de los consejos políticos ya conformados solo en espera de que se les tome protesta, los aspirantes a contender regresan a escena y seguramente se les podrá observar muy activos en los siguientes días. Por lo pronto la dirigencia del comité ha guardado silencio respecto a los trabajos que se están realizando quedando todo de manera muy interna, quizá debido a escasos resultados obtenidos en el refrendo de los seccionales que se llevó a cabo en el municipio, en donde no todos los representantes de los sectores y organizaciones cumplieron como se había acordado. En el caso de Tampacán, el trabajo que se realizó fue prácticamente una reconstrucción total ya que no existía una estructura formal y el trabajo era desordenado, por lo que ahora ya existe un patrón sobre el que habrán de trabajar, sobre todo buscando sumar a los grupos que han mantenido diferencias en los procesos anteriores, y los que se fragmentaron después del pasado proceso electoral. El trabajo no parece sencillo ya que el principal problema es que todos quieren dirigir e imponerse por encima de los demás, por lo que se tiene que buscar la negociación que permita los acuerdos ya que de lo contrario difícilmente podrán recuperarse al ir fragmentados. En donde no parece componerse es en San Martín en donde el principal opositor al ordenamiento y estructuración es el propio presidente del comité quien pretende mantener el control por encima de los intereses del partido buscando obtener su propio beneficio. En Matlapa no hay mucho que hacer, dado que el grupo de César Torres Mendioza mantiene la mayoría en el partido a pesar de las fracturas sufridas en el pasado proceso electoral no se ha debilitado en gran medida y por el contrario parece ir creciendo el proyecto en las comunidades y en la cabecera municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones