Apreciaciones Este jueves la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero anunció que fueron despedidos cerca de 25 policías municipales que sumados a los 30 que ya había dicho que habían sido dados de baja, en su mayoría por no haber pasado el examen de control y confianza, da un total de más de 50 elementos menos en la corporación y aunque se ha dicho que así como han salido, han contratado a sus reemplazos, lo cierto es que sí les afecta. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Tan solo en la festividad del Día de Muertos se vieron insuficientes para dar seguridad en las actividades programadas ya que tenían que resguardar los panteones municipales como el de la colonia Hidalgo, de La Estación y los recorridos en la localidad. A ello se suman que hay patrullas y policías que están asignados a la seguridad del alcalde, de su residencia, así como del domicilio de otros funcionarios y no funcionarios como el de Víctor Manuel Palomares, en la avenida Secundaria. Según dicen, el miércoles en la Plaza Principal no había ni un solo policía en el evento que se desarrollaba, ni tampoco elementos de Protección Civil y ante la aglomeración de gente que se tuvo, se corrió el riesgo de que se presentaran accidentes. Quienes se vieron perjudicados por esa falta de cobertura en la vigilancia de la Policía Municipal fueron los integrantes de la Dirección de Atención al Adulto Mayor, a quienes les robaron su altar de muertos con todo y ofrendas, así como la mesa que habían instalado en la Plaza Principal y que confiadamente dejaron. El titular de la DAPAS Edgardo González Ordaz se contradijo en sus declaraciones este jueves al afirmar que no han pedido un incremento a las tarifas, aunque por otra parte expresó que será el Congreso del Estado quien decidirá si se avala o no el aumento. Y es que hace poco más de dos semanas el médico veterinario había indicado que en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Operador iban a analizar si hacían la petición al Congreso del Estado y que personal técnica estaba haciendo el cálculo del porcentaje a pedir. González Ordaz por otra parte adelantó que dentro de 6 meses podría quedar terminada la obra de introducción total de la red de drenaje y agua potable a la zona industrial de Valles con una inversión de 12 millones de pesos tras la visita en días pasados de personal de la SEDUVOP y de la CEA. Seis meses es mucho tiempo y quizá por ese motivo hasta la fecha, aun no se anuncia que empresa iba o va a instalarse en ese parque industrial ya que, en estos momentos no existen las condiciones, es decir, los servicios básicos que les permitan tomar esa decisión. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones