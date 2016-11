Apreciaciones Pascual Chárrez sabe que su gobierno es muy diferente a los cuatro años siete meses de Cipriano Chárrez, es más, se considera que este gobierno que llega con un histórico número de votos, debe representar para los ciudadanos una reconciliación social y dejarse de confrontaciones, es momento de buscar la paz social y dejar aquel que trae la rabia que se muerda solo, deben dejar de lado las actitudes mezquinas y evitar que se rompa el estado de derecho; al contrario en ixmiquilpan se requiere encontrar un camino de cordialidad para ver un desarrollo pleno en las comunidades. A la gente poco le importa el color de donde provenga el respaldo, lo que necesita en este momento es enfocarse a conciliar para caminar juntos a un buen puerto donde todo vaya ordenado y se vea desarrollo para todos. En atención a la Recomendación General No. 28 sobre la Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la República Mexicana que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizó, la madrugada de este miércoles, el traslado de 138 internos de diferentes Cárceles Distritales a Centros de Reinserción Social en la entidad. De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública y Reinserción Social, con la colaboración de agentes de la Coordinación de Seguridad Estatal y personal penitenciario, las reubicaciones fueron realizadas 138 movimientos en total 44. Es importante manifestar que el traslado de las 7 personas del sexo femenino se realizó en vehículo distinto y en forma separada al resto de la población varonil, quedando ubicadas en el área femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca. El operativo de traslado concluyó sin incidentes al menos es lo que nos dice el reporte oficial, se trató de un traslado sorpresivo. Por primera vez los serranos de Jacala fueron contemplados dentro del programa Xantolo 2016 que consiste en la entrega de cacao y azúcar que consistió en 200 paquetes para darle fortalecimiento a la cultura de fiestas de los fieles difuntos, cabe agregar que nunca antes este municipio habría sido contemplado, los agradecimientos fueron para el gobernador del estado Omar Fayad Meneses, también a la legisladora federal Lupita Chávez, por sus gestiones. Un tema que sigue dando pie a comentarios es sin duda el recorte presupuestal donde se garantizó que la diputada al igual que sus compañeros de legislatura hidalguenses han luchado para que al estado no le afecten los recortes presupuestales que se sufrirán para el ejercicio fiscal 2017. Estuvieron presentes en el evento Oscar Alvarez Sánchez, regidor del municipio del municipio vecino de Zimapán, Elizabeth Martínez Hernández, el Ingeniero Xavier Lara Mayorga, y Anastacio Rubio Morgado, regidores del Ayuntamiento de Jacala, quienes dieron fe de la entrega, la Profesora María Asunción Mayorga Ponce, coordinadora distrital del Ompri, así como distinguidos líderes del municipio. Éste jueves el edil municipal de Ixmiquilpan Pascual Chárrez Pedraza se comprometió a realizar obras ante decenas de personas que se congregaron en el Teatro Hidalgo acompañadas del legislador local Cipriano Chárrez Pedraza, éste último a causa de que le hace falta el poder municipal, anda desesperado, anda buscando como confrontar a Ixmiquilpan, pues quisiera que ese municipio se moviera a su ritmo, ya infructuoso intentó incendiarlo ordenando un invento de videos buscando alarmar al municipio, está tratando de confrontar a las comunidades, quiere él utilizar los recursos públicos de la sociedad y por supuesto Pascual Chárrez, inteligente, su compromiso es con la gente, no con el alborotador de su hermano. Los campesinos pidieron se firmaran los acuerdos para que posteriormente se ejecuten las obras que beneficiarán distintos sectores. Se trata de los proyectos ejecutivos que el legislador se comprometió en las comunidades y los recursos los obliga salgan del municipio, porqué no los hace con su recursos propios o los gestiona directamente con el gobernador del estado Omar Fayad. Ante lo ocurrido, Cipriano Chárrez dijo en entrevista estar confiado en que se van a llevar a cabo los beneficios, luego de haberse pactado. Cipriano Chárrez anda azuzando a la gente, está molesto por que Pascual Chárrez tiene un municipio tranquilo, está molesto por que hoy no hay confrontaciones contra el estado y el legislador acostumbrado a sus guerritas quiere echar pleito a como de lugar. No ha entendido Cipriano que su trabajo es hacer leyes y si quiere obras que las haga con su sueldo. Y es que lo más cómodo es seguir haciendo carreteras, pues para eso tiene una asfaltadora y cuenta, según las malas lenguas, con Concretos del valle para hacer negocios con la necesidad de los campesinos de las comunidades. José Alberto Romero Martínez, titular del área de Ecología y Medio Ambiente del ayuntamiento municipal, dio a conocer que en próximos días se publicará un reglamento en favor al medio ambiente como estrategia para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado de este. Mire qué importante es el tema, sin duda gente como ésta quiere el municipio, personalidades que lleguen a mejorar cualquier situación que sea necesario para la vida diaria del ciudadano, ya sea en la zona rural o urbana, el caso que nos ocupa. Esa área estará realizando conferencias en centros educativos y localidades del municipio para hacer extenso el trabajo que se tiene previsto con el fin de mantener en buen estado el medio ambiente, ahí es donde entran los delegados, las gente de las zona rural, que en la mayoría de las ocasiones tienen una tendencia a una mejor cultura en el manejo de la basura, es por el bien de todos, atendamos estas implementaciones novedosas para lograr objetivos en conjunto, déjense de pleitos en la zona rural y busquen acciones positivas.