Rechazan el supuesto acaparamiento de locales en Plazoleta de Guadalupe Dueños de locales de la plazoleta de Guadalupe molestos ante críticas de aparente acaparamientos de locales Locatarios reviran a dirigente de comerciantes, quien los había acusado de acaparar locales, ahora los dueños legales se dicen molestos de tales infundios, y afirman que todo es por envidia, y acusan de mal comportamiento a la representante de la Plazoleta de Guadalupe. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Local de Natalia Calderón Armendáriz, dueña del local Naty, se manifestó en contra de las declaraciones de Guillermina Martínez Sandoval. Natalia Calderón Armendáriz, dueña del local Naty, manifestó al respecto "Guillermina Martínez Sandoval, se autonombró representante de la plazoleta, ya que como nos podemos dar cuenta, no es una persona apta para tener ese cargo de líder, porque si así fuera, haría cualquier cosa pero para beneficio de todos, y en este caso es algo negativo hacia los demás lo que ella está haciendo, ya que nos quiere sacar de los locales, inventando que yo soy propietaria de tres locales, cuando eso es totalmente absurdo, si es cierto que tengo mi local, y los otros son de Cristina Evelin Cruz y Angélica Ramírez Zapuche, es verdad que hay una compañera al lado de mi local llamada Leonor, que me presta una parte de su espacio, ya que no tiene mucha venta". La comerciante del ramo de los alimentos mencionó que "hasta el momento nadie se ha quejado con el Director de Plazas y Mercados, ni él con nosotros, entonces es solo por parte de ella, en cuanto a los locales, uno de ellos no se abre, debido a que el dueño se fue a otro lugar, pero está al tanto de sus pagos, entonces no tienen por qué molestarse por eso". Añadió Calderón Armendáriz que Guillermina no pide cooperación para la fiesta de la Virgen sino que pone una cuota que obligadamente se tiene que dar "consta de 30 pesos por cada domingo, si fuera cooperación como lo dice, sería voluntaria de cada uno de nosotros, si diéramos la cantidad que ella dice, se reuniría mucho dinero, entonces por que pedir demasiado, yo pienso que no es necesario u obligatorio que todos demos cierta cantidad, ya que el ayuntamiento siempre los apoya con el 50% del pago de la música de viento". Juventino Ramírez, quien es propietario de la Fonda Cely manifestó igualmente su desacuerdo a las declaraciones de Guillermina Martínez y señaló "es una persona que no tiene conocimiento de lo que significa cooperación, por que vino a hablar conmigo para que diera la cuota que pide, que es de 30 pesos por domingo, entonces yo le conteste que le daría lo que fuera mi voluntad, ya que la virgen no cobra favores, esto es un problema personal, ya que Plazas y Mercados no ha intervenido en esto, y por tal situación yo tome la decisión de cambiarme a la organización de Yolanda Mancera Maldonado, porque es una persona que si busca el bien para todos". Este medio igualmente trató de conocer la opinión sobre este caso de la misma Yolanda Mancera Maldonado, líder del comercio ambulante de la Xicoténcatl, quien al respecto dijo "apoyo a estas personas, aunque no estoy en contra de la representante de la plazoleta de Guadalupe, pero lo veo de manera lamentable y con mucha tristeza, ya que hay gente que por estar al pendiente de estar viendo si la otra vende más, descuidan sus puestos, entonces ojalá se dejen de estar inventando cosas de los demás, y que se dediquen a lo suyo y que se traten de una buena manera, que además no hay porqué pelearse por estas situaciones, ya son varios los dueños de los locales, los que se han integrado a mi organización ante tal problema". Mancera Maldonado finalizó "además de eso, ella pide según cooperación para la fiesta de la virgen, cosa que es mentira, porque pone una cuota que se tiene que dar, por lo que también hay inconformidad".