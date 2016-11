Catequista negó tener relación con mujer casada Ex catequista de Tlacuilola desmiente ante este medio los rumores que se han expresado sobre su persona ligándolo a una relación prohibida con una dama casada, también negó el supuesto robo de equipo de sonido del coro de la Iglesia de San José Obrero afirmando que los componentes electrónicos son de su propiedad. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Francisco Martínez, ex catequista de la iglesia “San José Obrero”, procederá legalmente contra difamadores. Ante la situación presentada hace unos días, donde se recalcaba que se había despedido al catequista por mantener una relación con una mujer casada, Francisco Martínez, ahora ex catequista manifestó “yo soy una persona que está muy apegada a la iglesia, y estoy participando en varias organizaciones religiosas, y a lo que yo no estoy de acuerdo, es que la gente invente que yo tengo relación con una mujer casada, eso es mentira, ya que Roberta “N” es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a estar cerca de Dios, entonces yo la conozco y sé que esta casada, pero de ahí a que yo tenga una relación con ella es mentira, y mucho menos de que yo haya tenido una riña con su esposo”. Francisco Martínez también hizo su declaración en torno a los instrumentos de la iglesia “la gente dice que yo me robe los instrumentos, cuando yo mismo con mi propio dinero compré estos materiales, entonces si la gente dice algo es porque tiene pruebas, si siguen con sus comentarios, creo que pasaremos a otras situaciones legales, donde los acusaré por difamación”. Por su parte Francisca “N” la mujer afectada por estos rumores declaro a Zunoticia “soy una persona que está muy allegada a Dios, y mi situación es delicada, ya que presento una situación de anemia, y en caso de que llegara a agravarme, estas personas que inventan todo se harán cargo de mis gastos, porque no están dando a conocer una verdad”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ratas muertas generan pestilencia en comandancia insoportable hasta para los elementos policiacos Hoy inician las campañas los aspirantes al comité del PAN Rechazan el supuesto acaparamiento de locales en Plazoleta de Guadalupe Entrega PROSPERA becas a alumnos de nivel superior Discapacitados contarán con Prospera