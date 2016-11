Cursos-Talleres de Hábitat se están dando, en el Centro de Desarrollo Comunitario”:JM  

Jesús Mar Juárez, director de Infraestructura para el Hábitat, comentó “nosotros hemos estado supervisando, checando que estos cursos se lleven a cabo con la gente que quiera aprender en esos talleres que estamos aplicando e iniciando ya con esta segunda etapa, empieza la segunda de lo que es computación, se está incrementando música, y se ha invitado a las autoridades de esta colonia a hacer casa por casa la invitación, algunas personas pues a lo mejor no van porque no tienen tiempo, o los talleres no son factibles para ellos”.

“Son cursos que anteriormente ellos pidieron, estamos tratando de invitarlos, hace dos semanas nos llegó supervisión y la mayoría de los cursos estaban llenos, hoy los lineamientos han cambiado demasiado, anteriormente se trabajó con polígonos y gracias al trabajo de gestión se alcanzó a darle más cursos”, finalizó.