Fallece el secretario municipal de Atlapexco Debido a una enfermedad terminal Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Hermilo Ramírez Murillo. Atlapexco, Hgo. El secretario municipal, Hermilo Ramírez Murillo falleció el día de ayer en el hospital regional de la ciudad de Huejutla debido presuntamente a una enfermedad terminal, hecho que consternó no sólo a la comunidad estudiantil, sino a la clase sindical de maestros y vecinos de este municipio. Trascendió que el funcionario había sido hospitalizado hace unos días en un hospital de la ciudad de Tampico Tamaulipas, debido a una complicación en su estado de salud, sin embargo se mantuvo en el hermetismo hasta hace unos días en que se supo que padecía cáncer en el estómago. Así mismo, su estado de salud tuvo alguna mejoría y por ello ya se encontraba en su domicilio, sin embargo el día de ayer empeoró y sería trasladado a la ciudad de México a un hospital de especialidades, pero debido a lo avanzado de la enfermedad no pudo ser posible y tuvo que ser internado en el hospital de Huejutla, donde horas más tarde dejó de existir. Familiares y amigos lo recuerdan como una persona responsable y sobre todo dedicado a su trabajo como docente, ya que fueron varias las generaciones de estudiantes que le correspondió impartir clases que hoy en día son unos profesionistas; de la misma forma trabajó hasta el último momento en la actual administración desempeñándose de forma ética y profesional. Finalmente se espera que el cuerpo sea velado en su domicilio particular, aunque no se ha confirmado si recibirá algún tipo de homenaje por parte de sus compañeros de trabajo. Descanse en paz.