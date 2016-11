La Asociación Civil de drogadictos anónimos es apoyada por iglesia

Dicha asociación se ubica en diferentes lugares del país donde se atiende a personas que tengan esa decisión de recuperarse o dejar ese vicio que tengan, ya sea alcoholismo, drogadicción u otro, expresa un representante de la asociación. Un vocero de esta organización civil manifestó que a las personas que se atienden es si “en verdad desean superarse, que sea por su propia decisión, y no obligarlos a hacer algo que no quieran, porque de esta manera no se puede lograr grandes resultados”. Otros integrantes que forman parte de dicha asociación manifestaron “somos parte de esta asociación civil, por lo tanto no podemos dar ninguna información personal, tanto de nosotros como de la personas que atendemos, así que si hay personas que deseen dejar de tomar, de drogarse, los invitamos a que se acerquen con nosotros, estamos ubicados en Michoacán, México, Guadalajara, puebla, donde los atenderemos personalmente, siempre y cuando sea por propia decisión”. Añadieron “esta ayuda que se les da no tiene costo alguno, y lo que si pedimos es la valoración de un médico, para saber la situación en la que se encuentran, y de que tratamientos se requiere, además de aceptar estar en este espacio que les damos, durante el tiempo que se requiera para curarse”.