Alcalde entregó equipo médico a parteras y auxiliares de salud

Y es que el Munícipe afirmó que el rubro de salud es prioridad en su gobierno, por lo que en reciprocidad a la labor diaria que realizan a favor de las personas que requieren de una atención médica preventiva, hizo el esfuerzo de adquirir equipo médico consistente en baumanómetros con estetoscopio y termómetros digitales, comprometiéndose al mismo tiempo entregar el próximo año glucómetros que permita llevar un buen control de las personas diabéticas. Además de éste apoyo, entregó un apoyo económico que se traduce no como un pago sino un incentivo a la labor que realizan, anunciando al mismo tiempo que al ser ellas también líderes en sus comunidades pero en particular por tener la sensibilidad y compromiso para servir a su propia gente, se comprometió otorgar una acción de vivienda el próximo ejercicio fiscal. Ana Laura Flores Gómez, auxiliar de salud del barrio “La Palma”, perteneciente a la localidad de “San Antonio Huitzquilico” agradeció a nombre de todos los presentes los apoyos otorgados, “sabemos que las cosas no son fáciles pero agradecemos señor Presidente por estos apoyos que nos van a ser de gran utilidad en nuestras comunidades”. Pacheco Sánchez anunció que basado en la necesidad imperante en este rubro, próximamente traerá dos ambulancias que serán trabajadas a través de una asociación civil para brindar servicios de traslados a los diferentes nosocomios de la región, estado y el país.