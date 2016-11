Apreciaciones Hoy renunciaron a Susana Paz, quien fuera titular de obras públicas por dos meses, se suma a las remociones de su cargo Vicente Chárrez Pedraza y José Chárrez Pedraza quienes también ya no están en los espacios que les asignaron. Susana Paz adelantó se va a conformar su propia organización de mujeres, se va sin conflictos con el alcalde y lejos de la confrontación buscará la unidad interna. Del caso luego comenzaron las especulaciones, los enroques en este caso de Susana son claro ejemplo de que comenzó la conformación de una estructura alterna, la dama pretende vender un asunto distinto, en realidad se va a hacer su propia organización. Todo indica se va a cumplir una instrucción, no lo que nos quiera dar a conocer como una salida sin conocimiento de causa, algunos hasta intentaron decir que había inconformidad interna, que se trataba de un abuso, buscando verla en calidad de víctima, eso no es, si se trata de acuerdos que tienen que ver con el próximo escenario político, ya es difícil les compren esto como pretenden hacerlo público. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Efectivamente recibió una notificación de su renuncia, una renuncia acordada, consensada políticamente, no se aprecia una víctima, sino una estrategia que no deja de ser interesante. Y todo apunta que fue enviada a trabajar de manera independiente, la mujer lo sabe hacer, tiene interesantes aristas para crecer socialmente, que finalmente es el objetivo, ya dijo no esperen que ella se moleste y que empiece a organizar la gente en contra, sino al contrario le manifiestó al doctor todo el apoyo de su gente que pueda confiar en ella para tener una administración con gobernabilidad y que nunca ha buscado la confrontación ni la bronca. ¿Será? Importantes pistas, trabajará para las mujeres, se deslindó de las acciones propias de la administración y se comprometió con trabajo para las mujeres, se deslindó de SION y MIO por que los planes político son para el 2018 y que no estará en el cobijo de Cipriano ni de Pascual. Los panistas ya se dieron cuenta que hay elecciones en Estados Unidos de Norte América. El diputado local, Jorge Miguel García Vázquez, llamó a los mexicanos que viven en Estados Unidos que tienen oportunidad de votar el próximo 8 de noviembre en las elecciones de aquel país que lo hagan para evitar que llegue a la Casa Blanca el candidato Republicano Donald Trump, quien ha promovido un discurso de odio hacia México. Considera el legislador una amenaza a los derechos y anhelos de millones de personas, pero sobretodo porque su discurso ha tenido eco en un grupo de americanos que creen en sus mentiras. El también presidente de la Comisión de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal pidió a los mexicanos dejar de tener una actitud pasiva ante las elecciones de Estados Unidos y entender que la relación bilateral está en riesgo. Los estados donde hay mayoría de latinos de origen mexicano son California, Nueva York y Texas, con unos 15 millones de ciudadanos que podrían emitir su sufragio el próximo martes 8 de noviembre. ¿Será la preocupación de los mexicanos en el extranjero? o lleva doble sentido, porque Ricardo Anaya su dirigente nacional pueda salir raspado ante tanta inversión que hace a los gringos en educación y vivienda, la numeralia nos marca que a esos panistas les gusta el lujo y pues como no defender a su posible candidato a la presidencia de la república, aun cuando todavía falta un tramo. Todo indica que esos señalamientos contra el dirigente nacional del PAN es fuego amigo. El gobernador del estado Omar Fayad, asistió al Encuentro con integrantes de la Agrupación de Movimientos Indígenas, Urbanos y Campesinos, en donde entregó apoyos, maquinaria e infraestructura agrícola y pecuaria, mediante Programa de Concurrencia de recursos de la Federación, el Estado y los propios beneficiados. En el acto que tuvo lugar en la sede de la AMIUC, en el Fracc. Colosio de la capital del estado, el mandatario estatal, reiteró el compromiso de su administración por llevar beneficio a la gente del campo. Acompañado por la dirigente nacional de AMIUC, Susana Reséndiz, el mandatario hidalguense, reiteró que el gobierno será gestor para que todo aquel campesino que requiera de un crédito para trabajar el campo pueda tener acceso al mismo. Resaltó la importancia de la entrega de éstos apoyos en maquinaria, especie e infraestructura, que hoy recibieron los integrantes de esta asociación civil, pues permitirá que tengan beneficios no sólo en su alimentación sino de orden económico. Reconoció que 2017 no será un año fácil en materia económica pero se redoblarán los esfuerzos para hacer más con lo que se cuenta; pidió a los diputados federales, intensifiquen la lucha por los recursos extraordinarios y puedan lograr que programas como este, no dejen se seguir entregándose a la gente. Reiteró su llamado para seguir haciendo un buen uso de los recursos públicos, de su utilización puntual en su destino, hoy la sociedad exige un mejor y más eficiente empleo de los mismos. Por cierto en el PRI nacional ya le comenzaron a tundir al líder nacional panista, las voceras del CEN del PRI, Ivonne Álvarez García y Yulma García, aseguraron que los lujos que mantiene en Estados Unidos Ricardo Anaya, presidente del PAN, son evidencia de que mintió en su declaración 3de3. La senadora como la diputada federal del tricolor exigieron que el líder del PAN aclare la procedencia de su riqueza. Ivonne Álvarez explicó que Ricardo Anaya señaló en su 3de3 que solamente ganaba 48 mil pesos mensuales y ahora resulta que en realidad tiene ingresos por 400 mil mensuales. La legisladora puntualizó que el presidente del PAN debe transparentar el origen de los recursos. Lo verán ya como serio aspirante a la presidencia de la república o solo por ser el dirigente nacional del PAN. Lo cierto es que el joven ya le preocupó al PRI pues su imagen no había sido tocada hasta el escándalo que le abrieron sus compañeros panistas también preocupados por la silla presidencial ¡Vaya cuanta preocupación¡ mire ciudadano algo que si debe estar seguro es que esa silla no estará vacía, así que para que tanto brinco si la sociedad no está interesada tanto como lo presumen los partidos políticos.