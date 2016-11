¡Renuncian a directora  de Obras Públicas!

Dio a conocer que el pasado viernes durante la mañana, “recibí hace unas horas la notificación de mi renuncia, presentada por el presidente municipal, el doctor Pascual Chárrez Pedraza. No lo manifiesta por escrito, nada más nos entrega”, especificando que desconoce los motivos.

Al cuestionar sobre los trabajos que realizó durante los dos meses de su cargo dijo, “sí, teníamos a cargo las 72 obras que veníamos dándoles seguimiento, mi labor era concluirlas y darles entrega-recepción a todas las comunidades beneficiadas.” Labor que culminará el nuevo titular.

Además informó que continuará trabajando de manera independiente en beneficio de Ixmiquilpan “claro que sí, el compromiso está, una de las cosas que nos motivó a estar dentro de este proyecto era el beneficio a la gente y eso no se nos quita con o sin presidencia. Les manifiesto a mis compañeros y a los ciudadanos que durante 10 años que tengo involucrada en esto, no me acostumbré en dos meses a ganar un sueldo, esto lo hago por amor al pueblo y lo vamos a seguir haciendo durante toda nuestra vida; esto no me limita porque incluso nos dijeron que traicionamos al presidente pero yo siempre dije que no me importa, lo que lo busco es la unidad que es lo que hemos venido haciendo en campaña logrando unir fuerzas tanto panistas, perredistas, priistas, de Morena, gente que pertenece a una organización productiva como los horticultores y los tianguistas que se unieron para cambiar Ixmiquilpan y yo no sé si no lleguen a acuerdos los dos hermanos, eso no me interesa, lo que me interesa es que se mantenga esa unidad para que de verdad la gente vea un Ixmiquilpan diferente pero llegando a acuerdos y buenos objetivos que es lo que buscaremos desde afuera para conciliar fuerzas”.

Continuó ofreciendo su apoyo al edil, “me voy de aquí sin un solo peso, sin ningún sueldo, sin apoyo de combustible y sin nada, creo que el doctor toma la decisión que le parece correcta para su administración y también le digo que no espere que una se moleste y que empiece a organizar la gente en contra, sino al contrario le manifiesto al doctor todo el apoyo de la gente que pueda confiar en mí para tener una administración con gobernabilidad y consecuencia de un progreso porque siempre me he caracterizado por eso y nunca he buscado la confrontación ni la bronca”.

Así mismo dio a conocer que trabajará para las mujeres y trabajadores del campo, “desde ahorita me deslindo totalmente de las acciones propias de la administración y el compromiso seguirá siendo con las mujeres, porque me dieron la oportunidad de conocerlas y entrar a sus casas; con el campo tengo un compromiso muy fuerte y he estado trabajando con dos proyectos importantes uno es la rehabilitación, pavimentación y una bodega en el techado 2 y el otro es un centro de lavado y empaque con los horticultores y espero que para el 24 esté etiquetado el recurso por eso se de qué soy capaz”.

Reiteró, “no me voy molesta, sino al contrario me voy con un reto más en mi vida. Yo le deseo lo mejor a Pascual, que Dios lo bendiga, que le vaya bien en su administración y desde donde pueda vamos apoyar para que el municipio crezca, pero ya con una propia organización y propias decisiones esperando tener el apoyo del presidente municipal”.

Finalizó, “Me deslindo totalmente de la presidencia municipal y de la organización SION, de ésta ultima por decisión personal porque me voy a generar una unidad de fuerza política, social, productiva para crear un municipio más humano, no voy estar sobre el cobijo de Cipriano ni de Pascual ya que vamos hacer una organización totalmente independiente”.