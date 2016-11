No afectó ni benefició Xantolo a los boleros

Ilustradores de calzado en este municipio expresaron que estas fechas de Día de Muertos pasaron para su trabajo como cualquier otra, “estuvo más o menos, no fue elevada la cantidad de personas que acudían a estos servicios, algunos por ocuparse en sus aspectos familiares, y otros si pedían de nuestro apoyo, ya que no les daban el día libre”. Un trabajador de la grasa y el cepillo de nombre Valente N, dijo “no nos afectó la llegada de estas fiestas, ya que fue normal el trabajo, pero aquí estuvimos ya que de eso vivimos, sean pocas o muchas las ganancias tenemos que estar aquí, porque si no nos quedamos sin comer”. Dijo algunos de sus compañeros no estuvieron trabajando esos días, pero él tenía que estar al día, ya que de eso vive su familia, y tiene nietos que mantener, y no puede descansar por estas fiestas” finalizó.