Familias no conviven por el uso del celular "No debemos esperar a que alguien muera para decirle lo mucho que lo queremos o necesitamos, esto debe ser en vida"; Cecilio Esparza Se está perdiendo la comunicación dentro del seno familiar, y estas celebraciones del Día de Muertos, es una oportunidad para reivindicar la unión entre el núcleo familiar, siempre y cuando tomen en cuenta partes interesantes para unirse, y no como medidas de diversión individual, afirmó el padre de la Parroquia San Juan Bautista Cecilio Esparza. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Padre Cecilio esparza, Cura de la parroquia San Juan Bautista "éste domingo se realizara el encuentro de familia en el salón Bugambilias". El prestigiado párroco de este templo de oración comentó "estos días, bien pudieron ser aprovechados por todas las familias, para llegar a una unión que en la actualidad ya no se tiene, debido a muchos factores, poniendo tantos pretextos para alejarse cada vez mas de sus seres queridos". El padre de la parroquia san juan bautista Cecilio Esparza dijo que como individuos siempre seremos el reflejo de nuestras familias "como parroquia nos interesa unir a las familias, ya que se puede ver que las familias ya no conviven, tal es el caso del uso del celular, y por esto se entretienen y dejan a un lado la convivencia con los hijos, los padres, abuelos, hermanos, etc., en estas fechas era necesario que todo lo que hacen como preparar el chocolate, los tamales y todo lo que realizan, era en familia, y convivir con estos tamalitos, pero solo lo hacen por hacerlo como tradición, y ese no es el caso, se debería de convivir en familia y platicar entre todos". Reiteró en su mensaje que por esta razón el domingo se realizara un encuentro de familias en el Salón Bugambilias desde las 9 de la mañana y afirmó "tratemos de platicar con los vivos, ya que muchos dedican estos tiempos para ir a visitar a sus familiares que ya murieron, si en vida no hicieron nada más que pelearse con esas personas, que esto nos sirva de lección, que en este momento tenemos a nuestra familia y no convivimos diariamente, pero el día que ya no estén entonces si vamos a querer decirles muchas cosas, ya que tratamos a los muertos como vivos y a los vivos como muertos".