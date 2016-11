Sufría acoso sexual en la Jurisdicción Sanitaria 5; interpuso demanda Dejó de acudir a laborar y ahora la SSA se niega a finiquitarla Una joven enfermera que sufría acoso sexual de su superior inmediato en la Jurisdicción Sanitaria Número 5 tuvo que abandonar su trabajo, pero ahora la Secretaría de Salud se niega a indemnizarla por los tres años que estuvo laborando en dicha dependencia. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ACUSAN QUE EN la Jurisdicción Sanitaria 5 hay acoso sexual contra las mujeres y que no se ha hecho nada Se trata de Mariana de Santiago Cabrera, de 24 años de edad, madre soltera de una niña, quien relató que ingresó a la Jurisdicción a trabajar en octubre del 2013 sin embargo dijo, comenzó a ser hostigada por su jefe inmediato Isaí de Jesús López Muñoz, responsable del área de Vacunación del Área de Salud Reproductiva. Por tres años estuvo trabajando bajo esa situación hasta que, cansada de ello decidió en junio del presente año no firmar su siguiente contrato para el periodo de julio-diciembre y en el mes de septiembre puso la demanda en contra de López Muños por acoso sexual y colocó otra más ante la Junta de Conciliación ya que no le quisieron pagar su finiquito por 13 mil pesos. “Me decía que para seguir conservando mi contrato tenía que acceder a sus peticiones que en este caso eran favores sexuales; muchas otras compañeras pasaron por lo mismo pero todas se callaron, incluso una se tuvo que ir a Tamazunchale, le prometió un contrato a cambio de lo mismo pero tenía miedo a hablar porque él la amenazó” expresó. Acusó que ella personalmente le informó al jefe de la Jurisdicción Francisco Adrián Castillo Morales lo que le hacía López Muñoz y ahora niega haber estado enterado del tema, cuando tiene en su poder una grabación donde lo pone al tanto. “Isaí siempre me decía que a él siempre lo iban a apoyar porque había una amistad entre ellos- con Adrián Castillo- y se vio desde el momento en que yo fui a hablar con el jefe de la jurisdicción y me cerró las puertas; él continúa en el cargo y no le hicieron nada” lamentó la joven mujer. Este viernes por la mañana, de Santiago Cabrera acudió a una audiencia ante la Subprocuraduría de la Defensa del Trabajo que atiende Milán Aquiles Purata, pero el representante legal de la SSA no acudió a la misma y se pospuso para el 28 de este mes. “El de Conciliación me dijo que por Ley me correspondían 13 mil pesos y ellos –jurídicos de la SSA- se pusieron muy prepotentes, hubo una discusión y no se arregló nada; ellos no me quieren dar nada” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Lupe Contreras desiste de querer dirigir al PRI Desaparecidos en oficina de transparencia los contratos de la FENAHUAP 2015: LCB Se unen dependencias para agilizar procesos de traducción de lengua indígena en unidades de transparencia A marchas forzadas se terminarán obras 2016 Serán 8 los ganadores del premio de la juventud