Desaparecidos en oficina de transparencia los contratos de la FENAHUAP 2015: LCB

Lo anterior fue informado por el titular de la Unidad de Transparencia, Lázaro Cárdenas Balleza, cuestionado si a la fecha existen documentos que no se hayan localizado, de la actual o administraciones pasadas y que deberían de estar resguardados en el archivo municipal. El funcionario señaló que como Unidad de Transparencia no es su facultad revisar qué documentación pudiese faltar; pero éstas se detectan cuando algún ciudadano solicita información y se descubre que la documentación no está donde debería de estar. Indicó que meses atrás se solicitó información sobre la edición 2015 de la FENAHUAP por parte de un ciudadano, quien quería conocer información sobre los paquetes de contratación de artistas, por lo que la información se buscó y no se encontró, por lo que se agotaron las instancias y se declaró la inexistencia de estos documentos, dando vista a la Contraloría Interna quien sería la encargada de la investigación e identificar al funcionario responsable de la omisión, mismo que podría alcanzar una sanción de hasta mil 500 salarios mínimos. Por último el funcionario señaló que estos son los únicos documentos que se tenga registro que no se encontraron en el archivo municipal, hasta el momento.