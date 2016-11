Lupe Contreras desiste de querer dirigir al PRI

Como se recordará, a inicios del año muchos alzaron la mano para dirigir al PRI, entre ellos Lupe Contreras, quien desde hace meses reactivo el programa de venta de granos a bajo precio. Entrevistado al respecto manifestó “ya me retiré de los trabajos, en días pasados yo andaba trabajando en lo que siempre he creído, en una transparencia, en un PRI limpio, si ha habido cosas nosotros no pertenecemos a esa corriente que ha hecho las cosas mal, nosotros hemos querido hacer algo bien en favor de la ciudadanía pero vemos que poco se puede hacer porque siguen las mismas prácticas de antaño y ya no las queremos” dijo. Cuestionado si ya no buscaría la dirigencia del PRI respondió que no le interesa por lo cual ahora seguirá trabajando a favor de la ciudadanía pero lo hará “desde afuera del partido”. Dejó en claro que sigue siendo militante del tricolor pero “estamos haciendo un fuerte trabajo social pero ya no lo vamos a hacer con algún sello, los trabajos los haré por separado”. Increpado del rumor de que podría apoyar la figura de un candidato independiente en el 2018 manifestó que “nosotros vamos a apoyar a la mejor persona, la que convenga a ciudad Valles, ahora nosotros vamos a buscar a la gente que realmente pueda sacar a Valles del bache en el que nos encontramos”, finalizó.