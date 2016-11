A marchas forzadas se terminarán obras 2016

Entrevistado sobre las obras que aún se observan sin terminar y cuál es el plazo que les marca el ejercicio fiscal para concluirlas, el coordinador dijo que todos los constructores están debidamente informados que las obras deben de entregarse a más tardar en el mes de diciembre y no existen prorrogas, por lo que deberán de tomar medidas para terminarlas. Agregó que el temporal de lluvias evidentemente los afectará, pero es por ello que ya se ha tenido pláticas para que algunas empresas implementen dobles o hasta triples turnos con su personal para terminar las obras, señalando que estas medidas no generaran un costo mayor ya que la cifra ya está estipulada en un contrato y se debe de respetar. Indicó que son alrededor de 20 las obras que aún no se concluyen, entre drenajes, electrificaciones e introducciones de agua, pero los trabajos van en buen tiempo. El funcionario aceptó que en algunos casos el recurso tardo en fluir, pero esto se debió a que se estaban haciendo las gestiones por parte del presidente para lograr mezclas de recurso, con los gobiernos estatal y federal.