Seguiré al frente de la corporación, ni renuncio ni los operativos son fuera de la ley: Marco Antonio Descartó que vaya a presentar su renuncia al cargo. Afirmando que todos los operativos que son realizados por la corporación son previamente presentados y sometidos a aprobación del consejo de seguridad pública municipal, el director de la corporación dio a conocer que el operativo de Xantolo 2016 hasta ahora se ha desarrollado en paz, así mismo descartó que vaya a presentar su renuncia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Marco Antonio Pérez Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal Al respecto Marco Antonio Pérez Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal, manifestó que respecto a los señalamientos vertidos en su contra recientemente por Rodrigo Sánchez Flores, no habrá de emitir comentario alguno, ya que solamente está llevando a cabo su trabajo de acuerdo a lo establecido. Indicó que los operativos de seguridad que se han implementado en el municipio han sido previamente sometidos a consideración del consejo de seguridad, tal como se realizó con el de "Sierra Segura" en donde se trabaja de manera coordinada con autoridades comunales así como el de Xantolo 2016, mediante el cual se brindó seguridad en la cabecera municipal y en las comunidades. El resultado de estas acciones indicó arrojaron una persona detenida por portación de arma de fuego en la comunidad de Aguazarca, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero federal, mientras que en el resto de las actividades se tuvo un saldo blanco hasta el momento. En cuanto al rumor de su renuncia al cargo, el jefe policíaco señaló que no habrá de renunciar y que seguirá al frente de la corporación ya que existe todavía mucho trabajo por realizar en materia de seguridad.