Se define la próxima semana la eliminación de fuero a diputados

Xitlálic Sánchez Servín, quien no estuvo en la reunión de trabajo de este día, para que la Comisión de Puntos Constitucionales tiene el voto de desempate, lo que significa que ella definirá tal rumbo de los congresistas. El diputado Oscar Carlos Vera Fábregat dijo que no quiso ejercer el voto de calidad que tiene como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales “yo soy de los que opino que se quite a todos”. “se va a decidir, ya si les dan la votación y les dan fuero, se queda sin materia lo del fuero, pero esperemos a que esté la diputada Xitlálic Sánchez Servín, porque de otra manera estamos seis diputados y hoy la votación se empató tres contra tres” finalizó Vera Fábregat.