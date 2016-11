Apreciaciones Tras la denuncia hecha por Rodrigo Sánchez Flores en contra del director de la Policía Municipal por presunto hostigamiento, el jefe policíaco Marco Antonio Pérez prefirió no emitir declaración alguna al respecto para evitar entrar en controversia, sin embargo sí aclaró que toda acción que es emprendida de manera conjunta entre corporaciones se someten previamente a aprobación del consejo de seguridad pública. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Ayer se corría ya el rumor que el jefe policíaco habría ya presentado su renuncia al cargo, lo cual finalmente fue desmentido a través del propio ayuntamiento y posteriormente por el director quien garantizó que habrá de permanecer en el cargo para sacar adelante el trabajo que se encuentra pendiente o en todo caso hasta que el presidente le pida el cargo. Por su parte los elementos policíacos cuestionan el trabajo que está realizando el regidor de seguridad pública y tránsito municipal debido a que no observan un respaldo tanto a la labor que realizan como a sus derechos laborales, esto sobre todo por el recorte que se anunció en el pago de los aguinaldos. El día de ayer arrancaron las campañas para la renovación de la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional, y otro de los aspirantes que representa al grupo de Hildilberto Torres anunció que habrá de sumarse al proyecto de Simitrio Rivera, siendo el caso de Sotero Alvarado Leal, y con esto la estructura anterior. Sin duda las fuerzas pudieran equilibrarse al interior del albiazul con esta adhesión, aunque no garantiza a Simitrio que pueda obtener el triunfo con este respaldo, además que se tiene que considerar la respuesta de la militancia de acudir a votar hasta la cabecera municipal desde sus comunidades ya que además de tiempo implica gasto. En la plazoleta de Guadalupe se cocina un nuevo conflicto entre las fonderas, esto después de que doña Naty diera a conocer su afiliación a la organización de Yolanda Mancera, Xicotencatl, para defenderse de los señalamientos sobre la apropiación de varios puestos, aun cuando esto fuera un acuerdo entre las mismas comerciantes que no se daría el acaparamiento, el día de hoy se realizará una reunión para discutir sobre esta situación, lo que seguramente dejará una división hacia el interior de la plazoleta. En el PRI de San Martín se anunciaba que el día de mañana se habrá de llevar a cabo la toma de protesta del consejo político para posteriormente dar paso a la liberación de la convocatoria, aun con las oposiciones que se han mantenido de parte del grupo que se ha mantenido al frente del partido. En Tampacán se dio a conocer la lista de beneficiarios de los laudos laborales que enfrenta el ayuntamiento así como las cifras que habrán de recibir por las demandas interpuestas en el periodo del 2012, con lo que el ayuntamiento si bien no puede evitar que sean pagados, al menos busca evidenciar a quienes se beneficiarán buscando un golpe político al grupo opositor al que pertenecen generando una mala imagen. Habrá que esperar a conocer que consecuencias hay por parte de la ley de transparencia ya que existen datos que finalmente deben ser protegidos por seguridad y fueron exhibidos sin mayor prudencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones