Apreciaciones Este día como ya es costumbre, el dos veces alcalde de Valles y actual director de la Promotora del Estado Juan José Ortiz Azuara estará llevando a cabo su ya tradicional "tamalada" con motivo de haber llegado el pasado día 02 del mes en curso, a sus 63 años. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Diversas personalidades que tienen hoy un cargo público, ex funcionarios así como población en general y quienes forman parte del equipo y del grupo de Ortiz Azuara lo acompañarán y con ello el ex edil busca mandar el mensaje de que sigue vigente en la vida política de la ciudad. También este sábado la diputada federal por la vía plurinominal Delia Guerrero Coronado llevará a cabo su primer informe de actividades legislativas como ya es costumbre, en el gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de Valles a las 11:30 horas. Guerrero Coronado hasta el momento no ha informado si en este primer año en funciones logró o no gestionar obras de impacto para la ciudad ya que tienen esa libertad para hacerlo. Quien no se ha aparecido para también brindar su informe de actividades es el diputado federal por este distrito Cándido Ochoa Rojas y cabe recordar que dentro de sus promesas cuando anduvo en campaña, una de ellas decía que conformaría un consejo de ciudadanos en cada municipio que le recordara sus compromisos y si los estaba cumpliendo pero, ni siquiera se han formado esos órganos. Una importante inversión está haciendo en la recta final de este 2016 la delegación estatal del IMSS en ciudad Valles ya que, adecuará un espacio para una Unidad Ambulatoria de atención a pacientes con cáncer que requieren de quimioterapias y con ello, los enfermos de ese padecimiento que necesitan ese tratamiento, no tendrán la necesidad de acudir hasta la capital potosina. El delegado estatal del IMSS José Sigona había externado que no había intenciones de abrir un nosocomio oncológico por lo caro que resultaba pero el traer al municipio un espacio donde se realicen las quimioterapias representará un sufrimiento menos para los enfermos de cáncer. Seria denuncia presentó este viernes una ex trabajadora en contra de la Jurisdicción Sanitaria 5 quien acusa que existe acoso sexual de parte de un jefe de área supuestamente solapado por el titular Francisco Adrián Castillo Morales a quien ya se le pudo en conocimiento lo que está pasando pero no ha hecho nada. La joven enfermera y madre soltera señaló que desde el 2013 sufre hostigamiento de su jefe inmediato pero fue en este año cuando decidió denunciarlo a Castillo Morales pero debido a su nula acción optó por ya no presentarse a laborar. Ahora los Servicios de Salud se niegan a indemnizarla por una cantidad mínima de 13 mil pesos cuando la titular en el estado Mónica Liliana Rangel gana siete mil pesos al día en su ostentoso salario que percibe de 222 mil pesos mensuales.