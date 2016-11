Apreciaciones El próximo domingo es un día esperado para los trabajadores del ayuntamiento de Tanlajás, específicamente para los trabajadores sindicalizados que se reunirán en su sesión ordinaria mensual para conocer las novedades que pudieran existir, pero además el momento será aprovechado para poner sobre la mesa el tema de los aguinaldos que se deberán de entregar a los mismos en el mes de diciembre, lo cual preocupa ante rumores que se han suscitado de que no se contará con aguinaldos durante el presente año, sin embargo en este sentido los más preocupados es el personal de confianza de la administración ya que al menos a los sindicalizados se les está cumpliendo con el pago del retroactivo al incremento salarial que se adeudaba del inicio del año. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Dicho pago sin embargo se desconoce cómo se encuentra siendo entregado, ya que hasta el momento solamente una parte de dichos trabajadores lo ha recibido mientras que el resto mantiene la esperanza de que en próximas fechas les entreguen lo que les corresponde. Pero otros que se encuentran preocupados por la falta de recurso son los regidores, sobre todo porque son parte de los afectados en este sentido al no recibir la compensación del municipio, por lo cual ya solicitaron que se disminuya la nómina, generando el compromiso del alcalde Domingo Rodríguez Martell quien sin embargo en lugar de disminuirla ha contratado más personal o al menos eso lo refleja la integración de dos femeninas dentro de la dirección de seguridad pública municipal.Y hablando de la policía, los elementos de la policía comunitaria que participaron en el resguardo de la seguridad de la feria del piloncillo, se encuentran molestos porque el edil les prometió que les pagaría los días laborados dentro de la misma, además de la alimentación correspondiente y hasta la fecha esto no se ha cumplido, por lo cual amenazan con llevar a cabo una medida de presión en próximas fechas al no obtener respuesta. En Coxcatlán, autoridades policiacas, del sector salud y el mismo sistema municipal para el desarrollo integral de la familia se encuentran investigando la procedencia del feto encontrado en una comunidad del lugar el pasado dos de noviembre, para lo cual se encuentran interrogando a vecinos y personal de salud para dar con el paradero de la madre, sin embargo se teme que este haya sido gestado por una fuereña ya que durante las fechas había visitantes de diferentes lugares, por lo cual también el caso podría quedar en el olvido y sin resolver como muchos otros, siendo uno de ellos el caso del feto encontrado en el basurero intermunicipal de Tancanhuitz que se sospechó era de Axtla de Terrazas pero nunca se tuvo una versión oficial al no haber una respuesta contundente de los hechos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones