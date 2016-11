Apreciaciones La publicación de la nueva convocatoria de transporte público en el Estado, ha venido a generar inquietud entre quienes aún no han dado el paso hacia la regularización de sus unidades a pesar del otorgamiento de los permisos temporales que se realizó hace un año y que ahora se extendió por cinco años a un costo por año realmente simbólico. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Ahora con la nueva convocatoria, serán considerados piratas aquellos que en su momento fueron tolerados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo el argumento de la falta de permisos o concesiones para trabajar de manera legal, quienes decidieron no tramitar los nuevos permisos serán detenidos, no solamente la unidad, sino también el conductor por ser calificado como delito. Las reacciones de parte de los transportistas, sin duda no se hará esperar aunque la SCT considera que el problema no será tan drástico como se pudiera pensar, ya que un gran porcentaje se encuentra ya regularizado y son quienes exigen que se aplique la ley a quienes no se han sometido a lo marca la ley. Una de las ventajas y a la vez desventaja, es que ya no será la SCT la encargada de otorgar los permisos de transporte, sino los consejos municipales, por tanto la responsabilidad recaerá en los propios transportistas en base a las necesidades que se presenten en cada zona, la desventaja será que estos permisos sean otorgados a contentillo de autoridades municipales o por compromisos políticos que era algo que se ha buscado evitar. La consideración de las sanciones y multas en la Ley de Ingresos del municipio como el mal manejo de la basura pudiera representar un precedente en la región, ya que es un problema que no solamente afecta a Tamazunchale sino a todos los municipios a causa de la falta de un adecuado sistema de recolección, pero también de cultura de la misma población que no se hace responsable de sus desechos. Lo interesante será saber que se hará con ese recurso que se obtenga de las sanciones y en qué medida se aplicará, ya que no es la misma basura que genera una familia a la que produce un establecimiento comercial de los cuales algunos hacen un pago a ecología por el servicio, mientras que otros disfrazan su basura como particular para evadir el pago saturando los contenedores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones