Apreciaciones Contrario al año pasado, cuando aún no tenía un cargo dentro del Gobierno del Estado, en esta ocasión el ex alcalde Juan José Ortiz Azuara logro tener una mayor asistencia al festejo de su cumpleaños este sábado aunque su onomástico ocurrió el día 02 de noviembre. Como ya es costumbre, el ex edil ofreció su clásica "tamalada", café y atole de piña y entre los asistentes especiales estuvieron personas como el mismo líder del PRI en el estado Martín Juárez Córdova, los diputados federales Christian Joaquín Sánchez y Fabiola Guerrero así como los locales Martha Orta y Rebeca Terán, así como los alcaldes de Tamuín y Tanquián. Incluso acudió José Guadalupe Contreras Pérez, quien hace unos días anunció que ya no buscaría la dirigencia del tricolor en Valles, estuvo también José Matilde Hernández Méndez, quien si sigue queriendo ser el líder del PRI y faltó Herminia Reséndiz y prácticamente no se vio a ningún funcionario de la actual administración como si la orden era que no acudieran. Hablando de la diputada local Rebeca Terán, este viernes fue nombrada como la nueva dirigente estatal de la Organización Nacional de Mujeres Priistas mejor conocida como ONMRPI luego de que se lograra una planilla de unidad, proceso que dijo, se llevó a cabo de una manera transparente y honesta. En más del PRI, este sábado Manuel Valdez Galicia se descartó para la dirigencia de ese partido en Valles luego de que el grupo Cambio que dirige Ortiz Azuara lo había mencionado como una opción para una planilla de unidad. En sus motivos el ex regidor en el anterior trienio mencionó que se encuentran sumamente ocupado en su labor de presidir la Unión Ganadera Regional y no quiere quedar mal con ese gremio más cuando se tiene el tema del proceso de cambio del estatus sanitario. A qué hora dirigiría al PRI se preguntó Manuel Valdez y precisó que no le gustaría tener ese cargo sin dedicarle el tiempo que se merece ya que esa dijo, no es su forma de trabajar. De manera imprevista, este sábado estuvo en Valles el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López quien acudió pasado el mediodía al informe de la diputada federal Delia Guerrero Coronado. Quien fue víctima de la delincuencia este fin de semana fue la ex directora de desarrollo empresarial en la pasada administración Ninfa Victoria Ramos ya que un negocio dedicado a la venta de ropa que hace unos meses abrió, fue visitado por ladrones quienes se lograron llevar parte de la mercancía, atraco que sucedió en plena zona centro.