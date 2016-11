Dudas entre transportistas por la nueva convocatoria del transporte para el 2017 Observan ahora serán considerados fuera de la ley y con riesgo de cárcel quienes anteriormente eran tolerados por la SCT. Tras darse a conocer la nueva convocatoria de transporte público en el Estado, vino a generar dudas entre quienes aún no han dado el paso hacia la regularización de sus unidades a pesar del otorgamiento de los permisos temporales que se realizó hace un año y que ahora se extendió por cinco años a un costo por año realmente simbólico. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Transportistas se reunieron con la diputada local, Guillermina Morquecho para despejar dudas respecto a la convocatoria de la SCT para el transporte público. De acuerdo a Moisés Hernández Antonio, de la recién formada Coalición de Transportistas de la Huasteca y representante de TUPA, comentó que ahora con la nueva convocatoria, serán considerados piratas aquellos que en su momento fueron tolerados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo el argumento de la falta de permisos o concesiones para trabajar de manera legal, quienes decidieron no tramitar los nuevos permisos serán detenidos, no solamente la unidad, sino también el conductor por ser calificado como delito. Ante esto, solicitaron una reunión con la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi, donde lo mencionado por Hernández Antonio, afirmó, -“Más que inconformidad, desconocimiento de la nueva apertura que se da por parte de la SCT, y a través del Congreso donde se van a dar permisos temporales y a renovarlos también en todas las rutas, había mucha desinformación de que si se iban a saturar, o si se iban a dar permisos en rutas ya establecidas, hoy la diputada Guillermina, nos acompañó y se lleva esas inquietudes a San Luis referentes a todos esos temas, donde la preocupación eran los requisitos donde dicen muchos que ya los habían cubierto, hoy nada mas nos ratifica que quienes ya tengan una unidad pues esa es la garantía que les piden y todo lo demás ya son requisitos sencillos”. Dijo también que de igual forma se tenía la inquietud de que se maneja que la convocatoria es abierta, -“Cosa que la diputada ya puso en conocimiento que es abierta en el sentido de que si hay necesidad de una ruta nueva se establece, pero no quiere decir que se darán a diestra y siniestra permisos, que se valore el punto de vista que darán los concejos del transporte, que ese es el filtro más importante o más fuerte que hay en esta convocatoria donde la Secretaria no pueda meter mano tan fácil, si no que sea en base en recomendación después de los análisis que se realicen dentro de los concejos, esa es la parte más importante porque nos dará la garantía de no saturar las rutas”. Finalmente, agregó que esto es parte de los trabajos que se realizan como parte de la Coalición de Transporte, -“En un principio se habló de Xilitla y Aquismón entre otros municipios, hoy están aquí de Tamazunchale y Matlapa, aquí se nota el interés de quienes están preocupados o tienen dudas, se van con un buen sabor de boca, con una respuesta que les dé certeza, unidos vamos a lograr más cosas, que todos separados o golpeándonos entre sí”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hasta 75% de descuento en pago de impuestos Multas por basura podría incluirse en Ley de Ingresos: Oscar Pérez Tejada CANACO gestiona oficina de enlace de la SRE, para tramitar pasaportes en el municipio Programa 65 y Más apoya adultos mayores Dan a conocer sus derechos a los niños y jóvenes: BGR