CANACO gestiona oficina de enlace de la SRE, para tramitar pasaportes en el municipio La Presidenta de la CANACO, ya presentó propuesta para que en el municipio se cuente con las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. María del Rosario Castillo Hernández, Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Tamazunchale, dio a conocer la importancia de contar con unas oficinas de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores, por lo que esta propuesta ya fue presentada por la Cámara al ayuntamiento como primer paso y esperan que este proyecto no quede solo en eso, si no que le dé continuidad, ya que es demandante contar con estas oficinas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Cámara de Comercio, busca que se instale oficinas de la SRE, para mejorar el fluido de comercio. Comentó, "hicimos una propuesta al ayuntamiento de bajar una oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que puedan tramitar pasaportes, ya lo planteamos a la presidencia, iban a tocar el punto en cabildo y esperamos que asi haya sido porque es muy importante contar con esa oficina". Dijo que el contar con oficinas de esta dependencia genera más movimiento de la economía que beneficiara al municipio, "es una oficina que va a beneficiar no solo a gente de aquí del municipio si no de la zona y de otros estados, porque es muy importante, la oficina más cercana esta en Ciudad Valles, y si baja toda esa gente vamos a tener un comercio más fluido y eso es lo que queremos como comerciantes, que nos vengan a visitar gente que ya tenga algo para hacer, pero más que nada que le quede más cerca y dándoles ese servicio más eficiente". Al mencionarle si no se quedará solo como una propuesta, sostuvo, "vamos a estar al pendiente de eso porque nos interesa que esa oficina se habrá aquí en el municipio, el primer paso ya lo dimos, esperamos que cabildo lo apruebe y pase al congreso para que se pueda traer esta oficina y no quede nadamas en un simple proyecto". Agregó que este jueves, estarán presentes en una reunión en Valles representando a Tamazunchale, "viene la cámara de comercio de Dallas Texas, para ver esas conveniencias con socios, esos enlaces para que pueda bajar gente a Tamazunchale como turismo y para que hagan enlace con los restaurantes y haya un enlace de Cámara a Cámara".