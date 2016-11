Reprueba la Sagarpa a cafetaleros “apócrifos” sin una hectárea de café

Gastón Santos Ward, delegado estatal de la Sagarpa, precisó durante su última visita a este municipio, que es precisamente la parte serrana de la Huasteca (lo que comprende municipios como Huehuetlán, Xilitla, Tamazunchale y Aquismón) donde prevalece la infestación de roya y broca del café, debido al abandono que existe en las parcelas. “A los productores les llegaba el programa de Procafe, y loa cafetaleros no invertían todo el recurso a las parcelas; lógico que actualmente esos cultivos no representan una remuneración económica, como para darle mayor inversión; de repente la planta produce, la gene cosecha, y vuelve a abandonar la tierra”, señaló. En respuesta a los cafetaleros que manifestaron la falta de tecnificación por parte de los niveles de gobierno, el funcionario estatal precisó, que la estrategia es hacer un consenso en proporciones, lo que comenzó a aplicarse en este municipio precisamente durante la pasada visita del Gobernador del Estado; es decir, “se toman tres mil 400 hectáreas, propiedad de cafetaleros que sí les interesa, que sí le echa ganas, y con acciones sencillas, que no sean tan complicadas, se hacen avances”. Agregó, que si bien es cierto, la importancia en la tecnificación de los cultivos, primero deben iniciar por lo básico, como agua, solo y sombras, “más aún cuando esta zona es privilegiada”.