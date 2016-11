Complicado para indígenas ingresar en los proyectos de rescate cultural

De las muchas tradiciones y elementos culturales que se pudieran rescatar desde las comunidades indígenas, pero que al final siguen sin el impulso, el fomento o la promoción es, porque no se cuenta con las facilidades para ello. Cada año, desde los niveles de gobierno (sobre todo Federal y Estatal) se lanzan programas de rescate a las tradiciones y cultura, pero el periodo que dan de apertura para las ventanillas de recepción es muy corto. Son precisamente las comunidades más alejadas, las que tienen mucho que mostrar en ese sentido, y si no lo hacen no es por falta de interés, sino porque no alcanzan a entregar la documentación requerida a tiempo, “en las comunidades le batallan, y el tiempo que dan de apertura es muy poco”. Como ejemplo citó el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) que sólo abren ventanillas durante un mes, cuando por lo menos, las comunidades requieren dos meses para reunir la documentación, conseguir el recurso de traslado desde sus comunidades hasta la ventanilla de recepción. Otro programa lo implementa la CDI, cuya dependencia dedicada a pueblos indígenas, también otorga un mes de apertura en ventanilla.